Este miércoles 9 de octubre de 2024 el ex entrenador de la Selección de Perú, Ricardo Gareca, se volvió en tendencia en redes sociales por sus polémicas declaraciones contra la prensa. El ‘Tigre’ se cansó de las opiniones de la prensa sobre su equipo y arremetió.

Gareca empezó tranquilo avisando que no le molestaba la opinión de la prensa sobre la Selección. “No me molesta porque si hay alguien capacitado son las personas que estamos en el fútbol. Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a todo esto. No saben lo que es ser técnico“, avisó el entrenador.

Pero esto no fue suficiente en la aclaración de Gareca, puesto que, el entrenador prosiguió: “Pueden opinar y eso yo lo respeto, la opinión. Pero nunca van a poder saber desde este lugar, porque no son profesionales como soy yo, como somos los técnicos que nos dedicamos a esto”, enfatizó el entrenador.

Gareca viene siendo muy cuestionado en la Selección de Chile, puesto que, desde que fue designado como su nuevo entrenador, ha sido incapaz de conseguir su primera victoria en algún partido oficial. ‘La Roja’ está penúltima en la tabla de posiciones.

Asimismo a las críticas de la prensa y de la hinchada también se unen las de jugadores referentes para la Selección de Chile como Arturo Vidal, que cuestionó no ser llamado: “Estás arriesgando quedar fuera de otro mundial. ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes”, afirmó el histórico jugador.

Las estadísticas de Ricardo Gareca como DT de Chile

Gareca solo ha dirigido 7 partidos al frente de la Selección de Chile, pero las críticas son muy severas contra él, puesto que, ha perdido 4 partidos, empatado 1 y solo alcanzó la victoria en 2 encuentros, pero ninguno de estos se trató de un partido oficial.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gareca con Chile?

Gareca llegó a Chile como la gran esperanza de ‘La Roja’ para volver a una cita mundialista, puesto que, no juegan este torneo desde Brasil 2014. El ex DT de Perú tendría contrato hasta final de las Eliminatorias con opción a renovación si se alcanzan los objetivos.

La próxima fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias regresarán en octubre con los siguientes partidos:

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Paraguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Uruguay vs. Perú