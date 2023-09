La Selección de Uruguay atraviesa un proceso de renovación y el seleccionador, Marcelo Bielsa ha decidido prescindir de varios jugadores históricos. Uno de los descartados por el ‘Loco’ fue Luis Suárez, jugador que mandó un enigmático mensaje en sus redes sociales.

La limpieza de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay ha dado mucho de qué hablar. La exclusión de jugadores como Luis Suárez, Edinson Cavani y Fernando Muslera ha generado debate entre los hinchas del combinado charrúa. Para muchos, los veteranos aún tienen mucho que aportar al equipo.

Luis Suárez venía de anotar un gol y una asistencia en la goleada de Gremio ante Cruzeiro el pasado 28 de agosto. Este domingo 3 de septiembre, el uruguayo volvió a aparecer para la victoria del Tricolor como local ante Cuiabá por el Brasileirao.

Se cumplía la primera media hora en el Arena do Gremio cuando el ‘Pistolero’ recibió el balón por el costado izquierdo del área tras un pase de Pepe. El atacante sacó un potente disparo de zurda, que pasó entre las piernas de un rival antes de colarse al arco.

Luego del partido, el uruguayo hizo un posteo en redes sociales que fue interpretado como un dardo a Marcelo Bielsa. El delantero publicó en sus historias de Instagram una fotografía suya con el mensaje “Suárez 9, respeto“.

Palabras de Bielsa

En su última conferencia de prensa, Bielsa se refirió a la decisión de dejar fuera a Edinson Cavani y Luis Suárez. “A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos, o no, cada vez que se produce una convocatoria. No fue necesaria la conversación, ya que ellos informaron que su ciclo en la Selección no había terminado. Yo lo que tengo que decidir es cuándo los convoco y cuando no. Esa es la explicación“.