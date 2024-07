Uno sigue comandando a la selección Argentina en la Copa América y el otro se encuentra a horas de buscar una semifinal de la Eurocopa con solo 16 años. Lionel Messi y Lamine Yamal parecen unidos desde que prácticamente el español naciese. Se hace viral la imagen publicada por el padre del jugador del Barcelona de cuando el rosarino lo visitó siendo apenas un bebe. Hubo mensaje al máximo ícono del conjunto culé.

Todo empieza hace solo unas horas. Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal, publicaba vía Instagram una imagen de su hijo recién nacido y junto a quien con 20 años de ventaja en sus piernas, le saludaba para hacer parte de un calendario solidario del Diario Sport de Barcelona. Fue en diciembre del 2007 y cuando el zurdo de la selección española tenia apenas 6 meses de vida que nació una imagen que 16 veranos después revienta las redes sociales. Hubo mensaje a los dos crack: “El comienzo de dos leyendas”.

Ese calendario solidario hacia parte de una campaña en la cual jugadores del plantel profesional del Barcelona eran invitados por el medio para participar de manera altruista. Messi aceptó, fue a reunirse con el que para muchos supone su heredero y ya hay quienes hablan de una bendición por parte de La Pulga. La melena del Leo más joven se hace presente en la fotografía, así como la imagen de Sheila Ebana bañando a su hijo Lamine Yamal mientras este sonríe por todo lo alto. Las coincidencias o curiosidades entre ambos se mantienen.

Zurdos, algo tímidos, cargados de talento e hijos de una cantera que como La Masía, vuelve a poner la esperanza del club en los hombros de quienes han pasado por juveniles del Barcelona. Yamal y Messi, prácticamente destinados a estar unidos o comparados desde que Lamine apenas tuviese medio año de vida. Igualmente, desvelan como en el 2008 Sport volvería a reunirles para una nueva edición de dicho calendario. Años y años más tarde, no son pocos quienes le ven como rey y heredero de un club revolucionado alrededor de sus figuras.

La imagen viral de Yamal con Messi hace 16 años: Diario Sport

“Es una comparación que se la dejo a ellos, pero no habrá otro futbolista como Leo Messi… Hago como cuando era juvenil y no pienso quién tengo delante y, así, tengo más posibilidades de superarme”, declaraba semanas atrás en Mundo Deportivo el propio Lamine Yamal al ver oleadas y oleadas de notas poniendo frente a frente a ambos nombres. Pese a que el joven español ha situado a Neymar como el jugador que más ha influido en su carrera, no quedan dudas que la relación con el 10 de Rosario se remonta antes de la llegada del ex Santos a Barcelona.

Los récord de Lamine Yamal

No hablamos de una simple aparición. Con apenas 12 meses de carrera encima, el extremo culé ya es: debutante más joven en la historia de la Champions, de una eliminatoria de esta, en dar una asistencia en Europa, el más joven en jugar y marcar con España o en decir presente en una Eurocopa de Naciones. El cielo es el límite para un joven que con solo 16 años ya reinventa varias marcas del fútbol mundial.

Messi le ve como Balón de Oro

“Hay varios jugadores, puede haber una disputa muy linda en los próximos años. Haaland, Mbappé, Vinicius… Muchos jóvenes que van a dar una linda batalla. Lamine Yamal, que es muy joven y ya está jugando en el Barcelona, siendo protagonista, y seguramente esté peleando por alguno también”. Extractos de la entrevista de Messi con France Football tras su último Balón de Oro y donde no dudó en pedir focos como atención al chico que sonreía al verle en diciembre del 2007.