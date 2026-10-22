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Europa League

Alineaciones de Beşiktaş y Crystal Palace por la Europa League: formaciones probables

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Beşiktaş vs. Crystal Palace, Europa League
Beşiktaş vs. Crystal Palace, Europa League

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Beşiktaş viene de ganarle 3-2 a Hoffenheim y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Crystal Palace viene de caer 2-3 ante Lyon y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Beşiktaş y Crystal Palace

Beşiktaş (4-2-3-1): Alexander Nuebel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Ridvan Yilmaz, Wilfred Ndidi, Junior Olaïtan, Salih Özcan, İlhan Fakili, Dušan Vlahović, Leandro Trossard. DT: Vincenzo Italiano.

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Crystal Palace (3-4-3): Dean Henderson, Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Óscar Mingueza, Quinten Timber, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Ismaïla Sarr, Jorgen Strand Larsen, Yéremy Pino. DT: Pierre Sage.

La previa de Beşiktaş y Crystal Palace: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Próximo partido de Beşiktaş: vs. Celtic, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Crystal Palace: vs. Hoffenheim, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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