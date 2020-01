A Guido Rodríguez no le dieron la 5 en Betis

Hace unos minutos, Guido Rodríguez fue anunciado oficialmente como nuevo fichaje de Betis y dejó de ser jugador de América.

Una de las cosas más esperaban los fanáticos del mediocentro era saber qué dorsal le iban a dar en el conjunto Verdiblanco.

Sabiendo que la 5 está siendo utilizada por el defensor Marc Bartra, al argentino sorprendentemente optó por la 21.

No será la primera vez que no use su número favorito. Si bien en América, Tijuana y en Defensa y Justicia se dio el gusto, no corrió con la misma suerte en River y en la Selección Argentina.

En el Millonario vistió la 28 y la 4; mientras que en la Albiceleste lució la 27 y la 18. Esta última la usa Andrés Guardado y la 4 el central Zouhair Feddal, por lo que podría haber repetido las otras dos.

