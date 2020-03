A Papu Gómez le preguntaron si se quiere retirar en Argentina: "Ni en pedo"

Nación en el fútbol argentino. Surgió de Arsenal de Sarandí y desde San Lorenzo dio el salto a Europa. Se fue para nunca más volver.

Alejandro Gómez está más que cómodo en Bérgamo: es el capitán del Atalanta, que vive las mejores temporadas de su historia. El martes clasificó a los cuartos de final de la Champions League.

�� "Nunca me tiró volver. Conozco muchos compañeros que están contando los días por volver. La situación económica no ayuda y estoy bárbaro acá"

Este jueves, en una entrevista con Vorterix, el jugador de 32 años le preguntaron si le gustaría regresar a la Argentina. La respuesta fue tajante.

"Nunca me tiró volver. Conozco muchos compañeros que están contando los días por volver. Ni en pedo me quiero retirar allá, todo el mundo me pregunta y les respondo '¿para qué?'. Es un desastre, una desorganización total. La situación económica no ayuda y estoy bárbaro acá", manifestó.

Por último, destacó: "La idea es quedarme acá a vivir. Estamos instalados, mi mujer es arquitecta y trabaja acá. No veo motivo para volver a Argentina. Extraño a mis amigos y a mis viejos, pero vienen a visitarme".

