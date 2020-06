A Setién le preguntaron por la salida de Arthur del Barcelona y dijo de todo

Como todos los días previos a un encuentro oficial del Barcelona -mañana enfrentará a Celta de Vigo en Balaídos-, Quique Setién habló en conferencia de prensa y una de las principales preguntas fue la de Arthur Melo, quien en los próximos días se oficializaría su paso a la Juventus en un trueque con Miralem Pjanic. Un fichaje que no cayó nada bien en los fanáticos culés y que apuntan contra Josep Maria Bartomeu, presidente del club.

La primera respuesta del entrenador fue al hueso y se lo vio enojado como pocas veces en su corto cargo como técnico del Barcelona: "Esto es anormal, la realidad es que yo supongo que cualquier jugador que esté en una situación así debe tener claro que la temporada no ha terminado, ganar algún titulo y dejar un buen recuerdo hasta el último dia que esté aquí. La profesionalidad y honradez estará hasta el ultimo dia".

Sin embargo, una de las frases más polémicas ha sido cuando le preguntaron por la reacción de la afición con el traspaso: "En general, y no solo por Arthur, no es el primero ni ultimo jugador con alta expextativa que al final no le salen las cosas como espera. No sé si se irá, pero habrá quien piense que es mejor aguantarle por su juventud, igual que habrá gente que no. Igual no sabemos nunca si la operación está bien hecha o no".

�� @QSetien: "Todos los partidos se pueden complicar. Creo que tendremos que esperar hasta la última jornada"



�� EN DIRECTO: https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/kD9XV5Bq9L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 26, 2020

Además, Setién respondió sobre cómo llegó el brasileño de 23 años, que hasta fue comparado con Xavi Hernández, y ahora se va por la puerta de atrás: "No puedo hablar de cuando no estuvo conmigo. Desde que está conmigo Arthur ha puesto mucho interés en hacer lo que le pedimos. Es verdad que hubo cosas que le recalcamos. Quizás le faltó un poco de continuidad. No es fácil cambiar en un futbolista cosas que otros entrenadores le dijeron que estaban muy bien".

Por último, sentenció: "Cuando le dicen que es muy bueno retener el balón y venimos nosotros y queremos jugar a dos toques eso cuesta asimilarlo. Pero él le ha puesto interés y está en el buen camino. Eso le va a convertir en mejor futbolista en el futuro, saber cuando retener el balón o jugar a dos toques. Yo no doy por hecho que se vaya a ir. Ahora va a haber un entreno y va a estar con nosotros hasta el último partido, seguro. Si esto se da, al final, trataré de convencerle de que deje un buen recuerdo. Estoy seguro que Arthur lo va a cumplir a rajatabla".

Lee También