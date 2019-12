Adama Traoré: "Si tengo que ir al Madrid, voy"

Cuesta relacionar al Adama Traoré que milita en el Wolverhampton de la Premier League con aquella joya surgida de La Masía que prometía brillar en Barcelona tras destacarse en el equipo filial.

El 23 de noviembre de 2013, el hijo de padres malienses, que llegaron a la Ciudad Condal en los años ochenta, hizo su debut en La Liga de España reemplazando nada menos que a Neymar en un duelo ante Granada, con tan solo 17 años.

Sin embargo, Traoré notaría pronto que le sería muy difícil ganarse un lugar en la plantilla, para jugar con continuidad. Y en agosto de 2015, Barcelona anunció su venta al Aston Villa, a cambio de 10 millones de euros.

Fue en la Premier League que el extremo comenzó haciendo un cambio total de su forma física, ganando gran masa muscular, a la vez ue ganaba protagonismo en sus equipos. Pasó, después, por Middlesbourgh hasta fichar con Wolverhampton en 2018.

Con los Wolves, logró clasificar por primera vez a una Europa League y luego meterse en los dieciseisavos de final de la competición, donde les tocará medirse al Espanyol de Barcelona en el mes de febrero.

En una entrevista concedida a El Chiringuito de Jugones, Adama Traoré no solo reveló los secretos de su llamativo estado físico, sino que además confesó que su pasado como culé no lo haría perderse la oportunidad de fichar con el equipo más poderoso de toda Europa: "Si me tengo que ir al Madrid, me voy a ir al Madrid", dijo.

