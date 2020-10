El dueño del Leeds estaría interesado en comprar al Valencia

���� Cristiano Ronaldo anunció que Qatar 2022 será su último torneo con la Selección de Portugal. �� Debutó en 2004 en la Eurocopa de su país, jugó 4 mundiales y ganó dos títulos: Euro 2016 y UEFA Nations League 2019. Una vida entera dedicada al rojo y el verde. ¿Podrá el máximo goleador en la historia de las selecciones europeas cerrar su asombrosa carrera con el trofeo más preciado de todos?

