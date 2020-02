Ángel Rodríguez, delantero del Getafe, negó este miércoles que el Barcelona le haya trasladado una oferta y dijo que está tranquilo porque las noticias sobre el supuesto interés del club azulgrana son solo rumores.

Tras la lesión de Luis Suárez, el Barcelona busca un delantero centro para reforzar su plantilla hasta final de temporada. Uno de los nombres que ha salido a la luz es el de Ángel, que lleva esta temporada trece goles marcados y en sus dos campañas y media con el Getafe suma 39.

"Lo que sé es por lo que ha salido en prensa. No hay nada de momento. Yo estoy tranquilo y centrado en el Getafe. Me estoy dejando la piel por este club y en principio no hay nada", dijo Ángel, aún así halagado por ese supuesto interés del Barcelona.

"Cuando las noticias son de un gran club como el Barcelona toda la repercusión es mayor, pero como solo son rumores estoy muy tranquilo. Si se pusieran en contacto conmigo ya tendré tiempo de pensar las cosas. Llevo varios mercados con el Getafe y siempre se habla de que saldré. Eso significa que hago las cosas bien", señaló.

Precisamente el Barcelona es el rival del Getafe la próxima jornada, en un encuentro que se disputará en el Camp Nou, al que el goleador hizo referencia.

"Nos enfrentamos contra uno de los mejores equipo del mundo y encima en su campo. Va a ser muy difícil, pero tenemos que seguir a este nivel para conseguir los tres puntos y hacer un buen partido", apuntó.

Lee También