Arrancó tranquilo: Benzema metió cuatro goles en la goleada del Real Madrid al Getafe

Képler Laverán Lima Ferreira -mejor conocido como Pepe- nació en la ciudad brasileña de Maceió ����. En la cantera del Corinthians Alagoano, un entrenador lo llamó "Pepe" para no decir su nombre completo, que era muy largo y difícil de pronunciar. Parece que le gustó el nuevo nombre y cuando llegó a Portugal decidió no cambiárselo. Hasta el día de hoy lo mantiene ��

