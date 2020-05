Arthur y su mensaje de amor al Barcelona en medio de los rumores de una posible salida

Luego de lucirse con la playera de Gremio durante varios años, Arthur Melo decidió armar las maletas y mudarse a España a mediados del 2018 para afrontar un desafío único en su carrera como futbolista profesional: jugar en el Barcelona.

Instalado en la Liga Española desde hace varios meses, el atacante carioca, con el correr del tiempo, fue convirtiéndose en una figura de cierta relevancia del primer equipo Culé. Lógicamente, él siempre se mostró a gusto en su flamante hogar.



En medio de un mar de rumores vinculados a su posible salida de la institución, Arthur, este miércoles, le envió un mensaje plagado de amor al cuadro Blaugrana a través de su cuenta de Twitter.

La historia nació gracias a una publicación de la cuenta del Barcelona, la cual adjuntando una serie de postales del futbolista se dirigió a sus seguidores y consultó: "¿Cuál estilo de Arthur prefieres?".

Replicando el posteo en cuestión, Arthur, destacando que todos los estilos presentados le quedan bien, agregó: "Con la playera del Barcelona no hay nada igual".

Si bien la respuesta del ex Gremio no confirma ni por asomo lo que será de su futuro, no quedan dudas que él dejó en claro que se encuentra más que a gusto portando los colores de la institución de España.

+ La respuesta de Arthur:

Olha... eu sou suspeito pra falar. Fico bem em todos os estilos �� mas com a camisa @fcbarcelona_br não tem igual ��❤️ — Arthur Melo (@arthurhromelo) May 13, 2020

