Barcelona presiona a un Dembelé buscando por un grande de Europa

Ousmane Dembelé y Fútbol Club Barcelona se preparan para grandes decisiones. El extremo francés, que termina contrato en 2022 no termina de responder a los llamados de la directiva para renovar su vínculo con el equipo catalán. Con un gigante de Europa sondeando su fichaje, desde la cúpula blaugrana saben que es hora de tomar medidas drásticas que eviten un nuevo escándalo en casa.

El club quiere contar con sus servicios, marcan desde Mundo Deportivo. Consideran que han visto sus mejores 12 meses bajo el mando de un Ronald Koeman que por fin parece haber podido tocar la fibra de un futbolista cargado de talento y rebeldía. Tras un año donde los escándalos de otras temporadas no se hicieron presentes, desde la directiva esperaban que la confirmación del holandés al frente del equipo generase una renovación prácticamente inminente.

Algo que no solo no llega, sino no es que cómo apuntan desde Barcelona, el jugador no termina de dar una respuesta definitiva a los intentos de la dirigencia por ficharle. Si no hay movimientos por parte de Dembelé en las próximas semanas, se le pondrá en el mercado de cara a recuperar los 135 millones que ha pagado el club desde su llegada en 2017.

PSG quiere hacer un ‘Mbappé’ con su caso

Leonardo siempre ha admirado el juego de Dembelé. Le considera una de las grandes estrellas a futuro y un autentico diamante en bruto. Sabiendo que pueden ahorrarse un millonario traspaso que impida reforzar aun más al PSG, desde Francia le pedirían salir gratis en 2022 con destino a la capital francesa.

Una táctica que ahora mismo sufre Paris Saint Germain a manos de Real Madrid con Kylian Mbappé. Ante las sospechas del Barça por un posible pre acuerdo con los galos, a Laporta y la directiva no les temblará el pulso para venderle o ponerle en una operación de intercambio de jugadores. Hay caso Dembelé en Barcelona.

Lee También