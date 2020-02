La crisis profunda que está viviendo Barcelona los obliga a moverse en el mercado. La idea es reforzar a un equipo que tiene muchas estrellas, pero poco recambio en el banco.

En lo urgente ya tienen un nombre: Braithwaite. El delantero de Leganés está apunto de llegar para ocupar el lugar que dejó vacío Luis Suárez, tras su lesión de rodilla.

Además de este futbolista, los dirigentes del club Culé ya tiene otro en vista para el mercado del verano europeo. Es un extremo experimentado y de nivel selección.

El nombre en cuestión es el de Dries Mertens, futbolista del Nápoli. El belga tiene 31 años y es seguido hace rato por los catalanes.

Su llegada no será una inversión económica debido a que en junio se le termina el contrato. Su salida va a ser gratis y solo resta esperar que cierre con algún club.

En Barcelona lo están analizando todavía porque no es del gusto de todos. Hace rato no tiene su mejor nivel y eso es lo único que podría hacer que no se haga su llegada.

¿Es un buen refuerzo para el Barca?

