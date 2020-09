Barcelona hizo oficial la salida de Luis Suárez rumbo al Atlético Madrid

No pudo lograr la ciudadanía italiana para fichar con Juventus antes de la inscripción a la Champions League. No obstante, Luis Suárez no se quedó de brazos cruzados.

El delantero uruguayo llegó a un acuerdo con Atlético Madrid y ha dejado Barcelona después de seis temporadas.

Este miércoles, el club azulgrana hizo oficial el traspaso. Primero, lo despidió en las redes sociales con un sentido posteo.

Después el Barcelona realizó un comunicado donde confirmó que se marchará al equipo colchonero.

"FC Barcelona y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Luis Suárez. El conjunto madrileño pagará al FC Barcelona 6 millones de euros en variables", informó.

Así se marcha el tercer máximo goleador de la historia culé.

