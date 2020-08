Barcelona pediría a tres jugadores del Manchester City por Messi

Tenían al mejor jugador del mundo. No lo cuidaron. No le armaron un plantel a la medida de su importancia. Le faltaron el respeto. Y se va. . Messi seguirá siendo el mejor jugador del mundo. En cualquier club demostrará toda su calidad y estará a la altura de cada desafío que se proponga. El Barcelona jamás será lo mismo sin él.

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Aug 25, 2020 at 11:17am PDT