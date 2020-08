Revelan que el vestuario del Barcelona "no ve vuelta atrás" a la salida de Messi

Presentándose una situación histórica que muchos aficionados del fútbol no veían como algo factible, Lionel Messi le habría comunicado a la directiva del Barcelona su deseo de salir del club el pasado martes. Explotando cual bomba de tiempo, el disgusto del argentino por la falta de un proyecto deportivo habría llegado a su punto más elevado luego de la goleada a manos del Bayern Múnich.

Este martes, Ramón Planes, nuevo y flamante secretario técnico de la institución, habló por primera vez en nombre del club para emitir una opinión al respecto y marcó: "No contemplamos una salida de Leo. Nuestra idea es seguir trabajando para construir un equipo ganador alrededor del mejor jugador del mundo, del mejor de la historia".

��EXCLUSIVA de @quimdomenech��



❗️"El vestuario del BARÇA cree que NO hay VUELTA ATRÁS con MESSI y que esto no ha hecho más que empezar". #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/ni7mwN5VH0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020

En las últimas horas, desde El Chiringuito, exteriorizaron que otro de los lugares donde ya se habría formado una opinión en torno a la hipotética salida del astro argentino habría sido nada más ni nada menos que el vestuario, lugar donde radican las principales figuras deportivas del club.

Exteriorizando que recibió mensajes como 'Esto se veía venir', 'Ya no hay vuelta atrás' y 'Espérate', Quim Domènech afirmó que puertas adentro del vestuario la noticia de la partida de La Pulga era algo que se esperaba luego de muchos años en los que el argentino le brindó sus servicios al Barcelona.

Entrando en detalle y explicando que la situación aún no habría llegado a su momento más destacado e importante, el panelista continuó: "Insisten que no hay vuelta atrás con la decisión. El culebrón no está en su máxima esencia, se espera mucho más por contar".

Lee También