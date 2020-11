Exdirector del Barcelona: el club prefirió a Dembélé en lugar de Mbappé

Nada contentos estarán los hinchas del Barcelona al leer las declaraciones de Javier Bordás, exdirectivo del Barcelona, en una entrevista con el medio español Mundo Deportivo.

Según lo expresado por el protagonista de la nota, en 2017 el conjunto culé tuvo la chance de fichar a Kylian Mbappé, pero decidieron tomar otro camino que con todo lo sucedido hasta hoy, se puede afirmar fue el equivocado.

En el mismo mercado que Neymar se fue al Paris Saint Germain por 222 millones de euros, al club español le llegó la chance de fichar al francés antes que a Ousmane Dembélé.

De igual manera, prefirieron seguir el rumbo que tenían previsto: "Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar", comenzó relatando.

Luego, concluyó: "El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador".

Javier Bordas, ex dirigente del Barcelona, confesó que en 2017 el club Culé podía fichar a Mbappé en 100 millones de euros, pero finalmente prefirieron invertir ese dinero en Dembelé ��



¿El peor error en la historia del equipo blaugrana? �� pic.twitter.com/jPJ74vnAEd — Bolavip (@bolavipcom) November 15, 2020

¿Cómo le fue a Kylian desde ese entonces? 97 goles, 58 asistencias y un campeonato del mundo siendo la figura de su país. Nada mal...

Lee También