Betis venció al Osasuna con Andrés Guardado de titular y Diego Lainez en el banco de suplentes

Mientras que en México algunos equipos reanudaron la actividad y otros esperan por la vuelta del futbol, los aficionados aztecas disfutan de otras ligas que volvieron al ruedo. Un ejemplo claro es el de la española, donde jugadores mexicanos muestran todo su talento.

En esta oportunidad, Andrés Guardado tuvo participación, en lo que fue la victoria del Betis 3-0 ante Osasuna, por la Jornada 35 de La Liga. El hombre con pasado en Atlas disputó 74 minutos, ya que luego fue sustituido por William Carvalho.

Guardado lucha por el balón en la victoria del Betis (Getty Images).

¿Cómo fue el partido de Guardado? El mediocampista tocó el balón en 38 oportunidades. A su vez, realizó un total de 35 pases, logrando así un 85,7% de efectividad. No protagonizó infracciones, ni tampoco las cedió a su rival.

Cabe mencionar que Diego Lainez estuvo en el banco de suplentes y no logró sumar minutos, a pesar de que el partido ya estaba definido, cuando promediaba la mitad del segundo tiempo. El ex América aún no logra asentarse.

¿Cómo sigue la vida para el cuadro andaluz? El verdiblanco, que suma 41 puntos y se alejó definitivamente de la zona de descenso, visitará este sabado al Atlético Madrid, desde las 15 horas.

