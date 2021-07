Barcelona continúa trabajando en el cumplimiento de los límites salariales de LaLiga, y uno de los jugadores que se encuentra en la rampa de salida es Antoine Griezmann. La dirigencia azulgrana negocia con Atlético de Madrid para un intercambio por la ficha de Saúl, pero han puesto una condición para enviar de regreso al francés al Metropolitano.



La entidad catalana trabaja bajo presión en el mercado de pases de verano para cumplir con los requerimientos de LaLiga, y se ven en la obligación de reducir la masa salarial. Para esto, es necesario que se deshagan de algunas fichas de alto coste, y todo apunta a que uno de los sacrificados en la ventana de transferencias será Antoine Griezmann.



El atacante francés conoce perfectamente su situación con el club, y sabiendo que no es una pieza inamovible del XI titular de Ronald Koeman, no se negaría a salir del Camp Nou. Sin embargo, el campeón del mundo desea elegir su destino y no ve con malos ojos regresar a Atlético de Madrid, club para el que jugó entre los años 2014 y 2019.

Trueque por Saúl Ñíguez

Según informa el diario Sport, la dirigencia azulgrana negocia con Atlético de Madrid para enviar de regreso a el Principito al equipo colchonero, quienes a su vez se ven ante la oportunidad de salir de la ficha de Saúl. El volante ha perdido peso en el plantel de Diego Simeone, y estaría priorizando la opción de ir al Barça como ficha de cambio ante algunas ofertas provenientes de la Premier League.

La opción de firmar a Saúl Ñíguez no genera gran entusiasmo en las oficinas de Barcelona, y dadas las diferencias de tasación, el club ha puesto su condición para ir adelante con el trueque. El equipo catalán solicita a Atlético de Madrid añadir la suma de 15 millones de euros a la ficha del volante para acceder al traspaso de Antoine Griezmann. Se espera por la respuesta del Atleti a la contraoferta.