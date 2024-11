Este sábado 2 de noviembre de 2024 Barcelona SC no pudo pasar del empate contra Aucas por la fecha 12 de la segunda etapa de la LigaPro, con esto comprometió claramente sus chances de ganar el semestre y clasificar a la final del campeonato.

Ahora los amarillos necesitan un auténtico “milagro” para soñar con otro posible final de campeonato. A Barcelona SC le quedan 3 partidos de la segunda etapa y su techo máximo de puntos es 29. El puntero y segundo, Independiente del Valle y Liga de Quito, tienen 23 unidades, su techo es de 35.

Entonces, Barcelona SC necesita ganar sus próximos 3 partidos y que tanto Liga de Quito como Independiente del Valle pierdan 2 de sus 4 encuentros y empaten uno más. Los calendarios son muy diferentes, pero aún hay un choque directo entre Liga e IDV.

A Barcelona SC le quedan los siguientes partidos: vs Cumbayá, vs Técnico Universitario y vs Mushuc Runa. Los amarillos ya también se centrarían en “atar” su cupo a la próxima Copa Libertadores, por medio de la clasificación de la tabla acumulada.

Este último empate también estuvo marcado por las grandes críticas a su portero Víctor Mendoza. El arquero sale mal en el centro que termina significando el 1 a 1 para Aucas. Se espera que pronto vuelva a ser titular Javier Burrai y que este termine el año.

¿Qué equipos han ganado la LigaPro?

Desde su primera edición, en 2019, la LigaPro nunca ha podido repetir a ningún campeón.

2019: Delfín

2020: Barcelona SC

2021: Independiente del Valle

2022: Aucas

2023: Liga de Quito

2024: (Independiente del Valle ya está clasificado a la final)