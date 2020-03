Carlos Vela reveló quién fue el culpable de su fichaje fallido al Barcelona

Todos los mexicanos y los fanáticos del futbol nos quedamos con las ganas de ver a Carlos Vela jugar con la playera del Barcelona.

El tan solo imaginar al delantero azteca tirar paredes con Lionel Messi enamora a propios y extraños. Lamentablemente, cuando ésto se pudo dar alguien hizo lo imposible para frenar el fichaje.

El mismo futbolista, en una entrevista con la revista GQ, reveló quién fue el verdadero responsable de su no salida al club blaugrana.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: “Ah, quiero dos años y si no, no voy”. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí", confesó Vela.

Recordemos que esta gran oportunidad se le dio al mexicano en enero de 2019, pero finalmente los catalanes ficharon en condición de préstamo a Kevin Prince Boateng, quien no rindió como se esperaba. ¿Tendrá revancha Carlos?

