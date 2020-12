Casemiro: "Si no se puede jugar la Champions, querremos ganar la Europa League"

Real Madrid tiene una verdadera final mañana ante Borussia Mönchengladbach buscando pasar a octavos de final de la UEFA Champions League.

Por la última fecha de la fase de grupos, el conjunto español tiene que ganar para no depender de nadie y de empatar, deberá mirar de reojo lo que suceda entre Shakhtar e Inter.

En la previa a dicho duelo, el que habló con la prensa fue Casemiro, pieza clave del mediocampo en el equipo de Zinedine Zidane.

"Mañana no sólo yo, todo el vestuario y el club sabe que es una final. Tenemos que encararlo así. En este club la final no se juega, se gana. Vamos con el corazón, con el alma. Lo hemos preparado bien. Hay que darlo todo en el campo", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Sabemos la importancia de este partido. Sabemos que es el partido más importante del año. Es una final, vamos a darlo todo, es un partido para darlo todo. No pensamos en nada más que no sea la victoria. Hay un rival que va primero en el Grupo, hay que respetarlo. Pero depende de nosotros. Es una final y en el Madrid las finales se ganan".

Y sobre la chance de que no haya final feliz, cerró: "Ni veo esa posibilidad. Sé que están ahí, pero si no se puede jugar la Champions, no estaremos contentos, pero querremos jugar la Europa League y ganarla. Sólo pensamos en la victoria, pero en este club se vive de títulos".

