Cavani habló de su relación con Neymar: "Somos muy diferentes"

Finalmente, luego de salir libre del París Saint-Germain, institución en la que con el correr de los partidos terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados de la historia del conjunto parisino, Edinson Cavani fue presentado como flamante refuerzo del Manchester United a poco del cierre del libro de pases.

Ya habiendo firmado su contrato como jugador de Los Diablos Rojos, el artillero uruguayo dialogó con ESPN y se refirió a distintos temas vinculados a su carrera como deportista profesional. Lógicamente, como era de esperarse, la pregunta relacionada a su vínculo con Neymar no tardó en llegar.

"Sinceramente, veo en Ney una persona que es un buen chico. El único momento en el que me crucé con él, en el vestuario tuvimos una charla. Después, todas esas cosas que se han dicho no son verdad", comenzó Edinson, explicando que la gran mayoría de supuestas peleas entre ambos fueron meros inventos.

Cavani, exteriorizando que efectivamente él y el crack de Brasil son "muy diferentes", continuó: "Adentro de un grupo no tenemos que ser todos ni amigos ni hermanos; lo que cuenta dentro de un grupo es ser amigos dentro de la cancha, cuidarse el uno al otro y correr el uno por el otro. Lo que no se negocia dentro de la cancha es el respeto y compromiso para con tus compañeros. No pensamos de la misma manera, pero eso no quita que no tengamos una buena relación".

Marcando diferencias entre la vida de un futbolsita dentro y fuera de un campo de juego, el nuevo fichaje del Manchester United cerró: "Dentro de la cancha hay cosas que no se negocian. El objetivo de todos tiene que ser el mismo. Después, fuera de la cancha, cada uno tiene su vida. Cada uno se conforma de forma diferente. Es de la manera que funcionan los equipos".

