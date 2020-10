Papu Gómez después de enojarse por ser reemplazado: “Soy el 10 y el capitán"

Atalanta ya se acostumbró a ser un equipo de esos que ningún rival quiere enfrentar. Con el paso de los años construyó un equipo más que competitivo, hizo historia terminando en los primeros puestos de la Serie A y la temporada pasada, jugó la Champions League por primera vez en la historia del club, llegando hasta cuartos de final.

Ahora, parece como que desde siempre dicen presente en el torneo de clubes más importante de Europa, y por la segunda fecha de la fase de grupos jugaron un partidazo ante el Ajax, que perdían por 2-0 y lograron empatar rescatando un punto clave pensando en avanzar a octavos de final.

Uno de los momentos más llamativos del partido, de igual manera, no tuvo nada que ver con lo estrictamente futbolístico. La cosa ya estaba 2-2 y Gian Piero Gasperini decidió sacar a Alejandro Gómez para que ingrese el colombiano Luis Muriel, buscando la agónica victoria.

Apenas vio que se levantó el cartel con su número, el argentino puso una clara cara de descontento y al salir, dejó ver todo su enojo por la movida que había realizado el entrenador.

Ya más en frío, cuando terminó el encuentro, habló con la prensa y aclaró todo: "Estaba bien y no quería salir, buscábamos el gol de la victoria y quería quedarme en el campo. Pero le di la mano a mi compañero con el mayor respeto. Soy el número 10 y el capitán, si no me enojo, ¿quién se enoja?".

La historia del Papu tras el empate.

Y sobre el desarrollo del duelo, analizó: "Lo primero que nos enorgullece es haber jugado la Champions League en esta ciudad que ha sufrido mucho. El partido fue lindo, muy intenso, propio de esta competición. Ambos equipos querían ganar y se jugó más en fase de ataque. También traté de estar más cerca de los atacantes que de los defensores. Casi todos los equipos de este nivel tienen adelante jugadores importantes, que quizás luego no defienden, hay que aprovecharlos".

