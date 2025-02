Luis Rubiales busca justificarse por su reacción con Jenni Hermoso: ”Me comí a besos muchos futbolistas también”

Este lunes fue el turno de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, para declarar en el juicio que podría condenarlo con una pena de dos años y medio de cárcel por besar a la jugadora Jennifer Hermoso en plena entrega de las medallas de premiación de la Final de la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 (España derrotó a Inglaterra 1 a 0).

“Mi versión sobre lo que ocurrió es que pasaron las jugadoras, en ese momento Jenni me puso un gesto, una cara… nos conocemos de hace tiempo, le dije que olvidara el penalti. Me apretó muy fuerte, me levantó, le pregunté ‘¿puedo darte un besito?’ y me dijo ‘vale'”, comentó en primer instancia el exdirectivo del ente que regula el fútbol del país ibérico.

En esa línea, Rubiales continuó con su defensa relatando frente al juez paso por paso lo ocurrido durante la condecoración del combinado femenino: “Lo que dije es ‘un besito’. Es un sinónimo. Cuando terminamos de darnos el abrazo, durante la frase le agarré la cabeza con las manos. Fue simultánea a la pregunta y a la respuesta“.

Asimismo, en pos de justificar su reacción, quien supo ser jugador del Valencia lanzó una declaración que por estas horas retumba en todos los medios de comunicación de España: “Cuando hay una situación de este tipo de alegría, me ha pasado. Me comí a besos a muchos futbolistas también“.

Y añadió: “Había una cámara de FIFA grabando, pero no se ha aceptado. Me equivoqué, metí la pata. Desde el primer momento lo reconocí. Me comporté como un deportista y debería haberme comportado en mi papel institucional, que era ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol acompañando a las jugadoras que representaban al fútbol femenino de nuestro país”.

Más del relato de Luis Rubiales sobre cómo fueron los primeros momentos posteriores al beso con Jenni Hermoso

“Se habían producido unas declaraciones de la señora Hermoso en la radio. La gente de comunicación me comenta que se está dando difusión a lo que había sucedido, pero cuando nosotros llegamos al vestuario salgo corriendo porque no queríamos que Olga Carmona se enterara de que había fallecido su padre. Estaba en otra cosa, no participé en el comunicado”, señaló.

Y agregó: ”Cuando entiendo que teníamos una crisis mediática que afectaba a la institución yo tengo que hacer caso a la gente que sabe. Se intentó hacer el vídeo, pero ella no quiso. Ahí es cuando le planteo que sería buena idea para atajar todo esto que volviéramos a decir lo que ella dijo. Me dijo que no, que quería celebrar. Entonces, lo hice yo solo”.

Luis Rubiales dio a entender que el cambio de postura de Jenni Hermoso fue influenciado

“Jenni estaba feliz, contenta, como el resto de las compañeras en el avión. Al psicólogo le dijo que había sido una situación anecdótica. A los dos días cambió de versión“, declaró Rubiales a raíz de lo que percibió de la jugadora implicada tras salir del Accor Stadium en el Parque Olímpico de Sídney, Australia.

