Las cuatro estrellas de USA en cuartos de final de la Champions League

Ya no es uno más y de apoco se gana terreno en las principales ligas del fútbol mundial. El balompié de Estados Unidos tiene jugadores de primer nivel que dirán presente en los cuartos de final de la Champions League. Cuatro estrellas de USA van por las semifinales en la Liga de Campeones.

Real Madrid vs. Liverpool será uno de los dos primeros duelos de cuartos de final en la Champions League y en el juego que se disputará 15:00 ET no habrá ningún jugador de Estados Unidos. Las presencias estelares de USA empiezan aparecer en el segundo duelo de este martes: Manchester City vs. Borussia Dortmund (15:00 ET).

El arquero norteamericano Zack Steffen hace parte de la nómina del Manchester City para enfrentar a un Borussia Dortmund que cuenta con una de las joyas de USA: Gio Reyna. El guardameta acumula un juego en la actual edición de Liga de Campeones, mientras que el mediocampista suma seis partidos y una asistencia.

Los juegos del miércoles 7 de abril en los cuartos de final de la Champions League también tendrán dos jugadores estadounidense presentes en los duelos que se disputarán a las 15:00 ET: Bayern Munich vs. Paris Saint Germain y Porto vs. Chelsea.

Chris Richards y Christian Pulisic, dos estrellas de USA en los cuartos de final Champions League

En la edición 2020-21 de la Champions League, Chris Richards acumula tres partidos con Bayern Munich y sería una opción de recambio en la defensa para enfrentar al PSG. Mientras que Christian Pulisic será variante en ataque para el duelo del Chelsea contra Porto. El delantero norteamericano acumula cinco partidos, un gol y una asistencia en la presente edición de la Liga de Campeones.

