Champions League: un juzgado evita una desgracia para Real Madrid, Barcelona y Juventus por la Superliga

El Confidencial en Madrid asegura que la Superliga Europea sigue más viva que nunca y que mientras busca otras vías para terminar con la Champions League, no será sancionada por el máximo ente del fútbol europeo. El medio de la capital española afirma que el juzgado que lleva la causa que incluye a Real Madrid, Juventus y Barcelona, ha dado un nuevo veredicto en cuanto al futuro de los tres clubes rebeldes dentro de las competencias UEFA.

Manuel Ruiz de Lara, juez deportivo en España, aseguró a MARCA que los tres clubes podrán jugar la Champions que viene gracias a que el tribunal dictará pronto que: "Todos los procedimientos disciplinarios incoados frente al Real Madrid Club de Fútbol, Juventus de Turín y Fútbol Club Barcelona deben ser cerrados y anulados. En caso de que UEFA no haga esto puede incurrir en un delito de desobediencia con la justicia española”.

Ceferin irá hasta el final

"Solo quiero decir que la justicia es lenta, pero siempre llega. No he entrado en los detalles de las competencias de nuestra comisión disciplinaria, pero obviamente la intención es resolver el asunto con los tribunales. A mi modo de ver, no es una parada definitiva”, decía el presidente de la UEFA Aleksander Ceferín hace unos días sobre una causa que está lejos de terminarse y que sobre todo, parece que a corto plazo no podrá acabar con una sanción a Real Madrid, Barcelona y Juventus.

De esta manera, todo apunta a que en caso de que no se realicen apelaciones en el TAS o en los tribunales europeos, la próxima UEFA Champions League contará con la presencia de Real Madrid, Barcelona y Juventus. Si bien de momento no ha habido declaraciones por parte de Ceferin y compañía, todo indica que la causa quedará tarde o temprano en manos de Bruselas.

