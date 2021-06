Superliga y UEFA, de nuevo enfrentadas por Florentino Pérez

Florentino Pérez volvió a pegar con fuerza en su particular pelea con UEFA y Aleksander Ceferín. El presidente de Real Madrid pasó por Onda Cero para analizar una temporada cargada de problemas, donde por supuesto también estuvo una Superliga que sigue defendiendo a capa y espada.

“Lo llevamos trabajando durante dos años 12 equipos y elaboramos un formato para hacer que algo que se está muriendo que es el fútbol y sabemos que bajan porque las audiencias bajan. Bajan porque el fútbol no es atractivo y los jóvenes tienen otras opciones en plataformas para divertirse”, empezaba el dirigente sobre su proyecto.

Aseguró que no se trata de una fiesta privada: “Todos no pueden estar. Un Roma-Sampdoria tiene menos atractivo que un United-PSG. Hemos cogido todas las audiencias de todos los partidos de todas las ligas, aquí los que mandan son los fans. ¿Quién tiene los fans? Y resulta que el United tiene más fans que la Roma, y hemos cogido a los doce que más tienen porque ellos demandarán la televisión”.

“Si no hay dinero se muere el fútbol. ¿Cuántos seguidores tiene el Liverpool, el United, la Juventus? Hacemos ligas entre los que den más dinero y cada uno con su nivel. No es una liga cerrada, es abierta, y es una liga que lo único que queremos es que la compren”, justificaba Pérez sobre los motivos para elegir a los 12 clubes fundadores.

Nuevo round con Ceferin

Florentino no tuvo problemas en asegurar que la batalla por el control del fútbol europeo terminará a su favor: “Los equipos ingleses firmaron algo que no debían ni podían firmar, pero se vieron coaccionados por la FIFA. Nosotros no tenemos miedo, Ceferin amenazó pero los tribunales le han dicho que es ilegal”.

“No he vuelto a hablar con Ceferin. Qué quieren ellos, mantener sus privilegios, nosotros perdemos millones y Ceferin se sube el sueldo. Hablamos de los salarios y mira los de los presidentes de las Ligas que también se los suben. La UEFA da dos millones a los niños y su salario es mayor”, declaraba un Florentino Pérez que lejos está de hacer la paz con los entes que rigen el fútbol a nivel europeo, legal y mundial.

