"Koeman será la transición para traer a Guardiola"

“Las sensaciones son positivas”, decía el agente de Koeman tras su primera reunión con Joan Laporta en las oficinas del Camp Nou anoche. Con el holandés todavía en el cargo de primer entrenador de Barcelona, en España no terminar de verle como el gran arquitecto de la reconstrucción que necesita el área deportiva del club. Desde el Chiringuito de Jugones marcan que si bien no es descabellado pensar en que siga el año que viene, solo lo hará para cumplir su contrato.

Quim Doménech, panelista del programa de Josep Pedrerol, se mostró tajante y contó hasta qué punto puede continuar el actual DT de Barcelona: “Koeman un es un técnico de transición, no le ven para dirigir a largo plazo”.

Pep, el objetivo para volver a reinar el mundo

"No hay un 'plan B' con Koeman. La obsesión de Joan Laporta se llama Guardiola. A pesar de que a día de hoy parece imposible, en el club siguen apostando por la vuelta de Pep. Vamos a ver qué pasa el sábado con la final de Champions. Buscan un técnico de transición porque si no puede ser este año, Laporta está más convencido de poder traer de vuelta a Guardiola", finalizaba el periodista sobre las supuestas intenciones del presidente Culé.

Si bien es cierto que Laporta siempre se ha mostrado abierto y deseoso de ver al entrenador del City de nuevo en Barcelona, cuesta pensar en que esto pueda ocurrir gracias a los factores que envuelven su compromiso con los ingleses.

Con 27 millones de euros como salario hasta 2023 y luego de haber expresado su deseo de no entrenar hasta los 60 años en varias ocasiones, Guardiola no ha abierto hasta ahora nunca la puerta a un regreso a la que fue, es y será siempre su casa: "No volveré a entrenar en Catalunya, ni tampoco en la Liga española. No me veo entrenando con 60 años, quiero hacer algo más con mi vida”, declaraba a Catalunya Radio en 2017.

