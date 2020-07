Creo que es mi despedida del Leganés: Javier Aguirre

Si bien el Leganés de Javier Aguirre esperaba el milagro, no pudo ser. El conjunto español descendió a la Segunda Categoría, luego de haber empatado 2-2 ante el campeón Real Madrid, en lo que fue el último partido del certamen.

A sabiendas de que sus dirigidos se entregaron al máximo hasta el final de la competencia, el timonel mexicano se adjudicó la responsabilidad de los malos resultados y dejó una frase que determinaría su futuro en el cuadro español a partir de la próxima temporada.

(Getty Images).

"Creo que es mi despedida de Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada. Es tiempo de reflexión", comentó Aguirre al final el encuentro.

El Vasco, que logró seis victorias, 10 empates y nueve derrotas, agregó: "El entrenador es el máximo responsable. Intenté sumar puntos, recomponer después de ausencias importantes. Conseguimos meternos, hasta hace nada estábamos muertos, pero llegamos con más posibilidades hoy".

Por último, el ex Selección Méxicana dejó un mensaje sobre sus jugadores y la aición: "Siento dolor por los chicos, están destrozados. Hoy merecimos algo más. Quiero agradecer a la afición".

