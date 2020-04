Cuidado, Barcelona: Liverpool quiere llevarse a uno de sus principales objetivos

No es ninguna novedad que el fútbol está detenido en prácticamente todos los rincones del planeta. El motivo es absolutamente conocido y tiene que ver con la expansión del coronavirus a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. De todas maneras, y, pese a que no tienen actividad, los diversos equipos alrededor del mundo siguen trabajando en diversos aspectos. Muchos de ellos ya empezaron a planificar lo que será el próximo mercado de pases, puesto que no quieren perder tiempo.

En ese contexto, uno de los equipos que más activo se presenta en cada mercado es Barcelona. Si bien se encuentra liderando la presente temporada de La Liga de España y sigue con vida en la actual edición de la UEFA Champions League, lo cierto es que los rendimientos del conjunto catalán están muy lejos de ser los que se esperaban. Tal es así que recientemente se llevó a cabo un golpe de timón, dejando de contar con los servicios de Ernesto Valverde y contratando a Quique Setién en su lugar.

La información de 'Sport'.

Mirando a futuro, uno de los jugadores apuntados por Barcelona para reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad del 2020 es Diego Carlos, defensor brasileño de 27 años de edad que viene deslumbrando a propios y extraños con la camiseta de Sevilla. De hecho, en la escuadra catalana ya pensaron en la posibilidad de intentar incluir a Ivan Rakitic en la negociación con la idea de que la misma no represente un desembolso de dinero tan importante para las arcas del club.

Sin embargo, los principales medios de comunicación españoles aseguraron que, en las últimas horas, a Barcelona le apareció un competidor de peso en su lucha por quedarse con el jugador que también defendió las camisetas de Desportivo Brasil, Sao Paulo, Paulista, Madureira, Porto, Estoril Praia y Nantes a lo largo de su carrera futbolística. Y se trata, nada más ni nada menos, que de Liverpool, el campeón vigente de la Champions League, que viene de quedar eliminado con Atlético de Madrid.

"El Sevilla es un grande y si me voy solamente sería a un club mucho más grande" comentó recientemente Diego Carlos sobre los rumores relacionados con su futuro. Cabe destacar que el mencionado conjunto español desembolsó 15 millones de euros en el mercado veraniego pasado. A su vez, en la actualidad, el interesante defensor central tiene una cláusula de rescisión de 70 millones de la misma moneda.

Lee También