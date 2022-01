Las Urracas no descansan y miran hacía LaLiga para traer un defensor top que evite el descenso de Newcastle al Championship.

Tras haberse quedado con Kieran Trippier y Chris Wood en este mercado de invierno, Newcastle estaría cerca finalmente de cerrar un defensa que pueda evitar la sangría de goles que encajan las Urracas en cada fin de semana. El descenso de la Premier League sigue siendo un amenaza en St. James Park y para evitarlo, los jeques han puesto sus ojos en uno de los mejores centrales de LaLiga.

El empate a uno contra Watford en un duelo directo por la parte baja de tabla volvió a dejar a Newcastle en la posición número 19 de un torneo donde solo Norwich supera los 43 goles recibidos por las Urracas luego de 20 jornadas. El diagnóstico es claro en el norte de la Premier, donde irán a fondo por otro jugador de LaLiga.

The Telegraph infirma que Newcastle ha encontrado muchos problemas para conseguir jugadores que se encuentren en la Premier. Los equipos de la primera división inglesa solo reforzarán a los jeques si es que estos pagan las cláusulas de recisión de sus jugadores (tal y como ocurrió con Wood en Burnley) y han decidido armarse en una campaña para evitar que nazca el séptimo grande de la mejor liga del mundo.

Un portento físico para evitar el descenso

El nombre que aparece como posible refuerzo de las Urracas no es nada más ni nada menos que el Diego Carlos. El central del Sevilla se ha metido en la órbita del equipo más rico del mundo y gracias a que lleva forzando su salida de España durante meses, todo apunta a que los clubes están destinados a entenderse.

AS confirma las informaciones de The Telegraph y apuntan que ahora mismo se dan charlas entre los dirigentes para pactar un precio que convenga a ambas partes. Los 75 millones de euros de cláusula del central no asustan a un Newcastle que en las próximas horas podría cerrar su llegada a la Premier. ¿Necesitan más refuerzos para evitar el descenso?