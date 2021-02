Muriel y DT de Atalanta estallaron por el arbitraje contra el Real Madrid

Nada salió como se esperaba. El Atalanta de Bergamo se enfrentó al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League con la ilusión de hacer historia y dar el golpe en la mesa, pero terminó perdiendo 0-1 de local y ahora tendrá que ir a España por la heroica.

Todo se puso cuesta arriba desde el minuto 17, cuando el árbitro alemán Tobías Stieler tomara la decisión de expulsar a Remo Freuler, luego de una buena jugada colectiva del equipo español, en la que Ferland Mendy quedó de cara al arco y se iba solo para rematar al arco, pero Freuler lo desplazó antes de entrar al área. Y luego vino la derrota a los 86 con gol del francés.

CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Muriel: "Difficile giudicare una sfida così" https://t.co/4jiEVOWCZ5 — Napoli Magazine (@napolimagazine) February 24, 2021

Sobre el partido, Luis Fernando Muriel, quien tuvo un partido sacrificado, afirmó: "Una injusticia. Bastante complicado comentarlo. Se nos puso cuesta arriba después de la jugada de la expulsión. Fue difícil poder desplegar nuestro fútbol, lo que sabemos hacer, la presión que sabemos hacer. En inferioridad numérica de jugadores fue bastante difícil. Logramos mantener hasta el final, creo que es un resultado que nos permite ir a Madrid con esperanza de hacer nuestro partido y poder conseguir la clasificación", manifestó el colombiano al término del encuentro.

���� Habla Gasperini: "Esto es un suicidio futbolístico. Temo una mega sanción, no diré nada o la UEFA me echará por dos meses, pero esto es un suicidio futbolístico... No podemos tener árbitros que no distingan una falta táctica de una entrada más fuerte". pic.twitter.com/zpcARsS4at — Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 24, 2021

Pero el DT, Gian Piero Gasperini también se despachó y afirmó: "No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé. Esto es un suicidio para el fútbol, es necesario tener más conocimiento del fútbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol. Si no lo entienden, que hagan otro trabajo", afirmó Gasperini al acabar el partido, en declaraciones a "Sky Sport". “No hay que ser ingenieros de NASA para entenderlo. Lo de esta noche es clamoroso", agregó.

