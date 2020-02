Al parecer, los días en el banco y la poca continuidad en los clubes será parte del pasado para David Ospina ya que en el nuevo ciclo del Napoli, con Gennaro Gattuso como DT, le han traído al colombiano muchos más minutos de juego.

A pesar del error que cometió recién Gattuso le dio la confianza, el italiano ha confiado en las cpacidades del portero de la Selección Colombia y, según lo que ha dicho, lo mantendrá como titular el resto de la temporada.

"No tomo decisiones por simpatía o disgusto. Me gustaría ser alguien corporativo, pero ahora pongo a los jugadores que me dan mayor confiabilidad. Tomo decisiones de buena fe. El objetivo es dar continuidad, los partidos se empiezan ganando con el trabajo de la semana", aseguró el DT, en rueda de prensa.

Sin embargo, esto le ha traído problemas al técnico con la prensa italiana ya que el sacrifiado en esta hisotia es Alex Meret, de 22 años, quien viene haciendo procesos con las selecciones de Italia para ser el próximo arquero titular de ese seleccionado.

En el popular medio, La Gazzetta Dello Sport, aseguraron: "Roberto Mancini (DT de Italia) lo tiene bajo observación (A Meret) con Sirigu, Donnarumma, Perin y Cragno. Pero si sigue sin jugar, es muy posible que el DT lo mantenga fuera. Una eventualidad que es difícilmente aceptada, A pesar de la juventud (22) y el futuro que tiene por delante".

Y agregan: "Sin embargo, sin jugar, también podría poner en tela de juicio su futuro napolitano: en este momento, no le podría interesar la posibilidad de una propuesta de prórroga del acuerdo actual que expirará en junio de 2023″.

