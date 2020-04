De Arthur para Juventus: "La única opción que me interesa es seguir en Barcelona"

En las últimas semanas, ha tomado bastante vuelo el supuesto interés de la Juventus por Arthur Melo, quien ha perdido un poco de terreno ante la llegada de Quique Setién, aunque ya con Ernesto Valverde también era suplente en el primer equipo del Barcelona. La Vecchia Signora lo tendría como un fichaje prioritario para el próximo mercado de pases y sabiendo que sin ser indiscutido en España podría ir al Calcio. Sus 23 años y un valor de 56 millones de euros, según Transfermarkt, no se ve con malos ojos desde Turín.

Sin embargo, el propio futbolista brasileño salió a responder a los rumores. Ayer justamente se informó desde la prensa española que Juventus estaría decidido en intentar ficharlo para la próxima temporada. En un comunicado de prensa, el ex Gremio dejó en claro su comodidad en Cataluña y su intención de seguir por mucho tiempo más en el club azulgrana, donde todavía no ha alcanzado su máximo potencial.

"Siempre hay especulaciones pero sinceramente mi idea es muy clara. La única opción que me interesa es seguir en Barcelona. Estoy muy seguro y tranquilo. Me encuentro muy bien aquí y además agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Este es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar", aseguró de puño y letra el jugador de la Selección de Brasil.

Además, agregó: "El supuesto interés de grandes clubs siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva pero mi mente sólo está en jugar aquí muchos años. El Barça es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión. Cada día me siento más cómodo y bien aquí, en el equipo, en el club y en la ciudad. También me encanta tanto la gente como la cultura de aquí siento mucho apoyo de la afición".

Por último, dejó un mensaje desde la cuarentena obligatoria que como a él tiene en vilo a más de tres mil millones de personas en todo el mundo: "Estoy concentrado al cien por cien en trabajar y que volvamos a jugar cuando sea posible, porque tengo muchas ganas de seguir creciendo aquí y luchar por más títulos de blaugrana". Ya van más de un mes y medio sin fútbol y contando...

Lee También