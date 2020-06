Desde Barcelona explicaron por qué Messi se entrenó diferenciado

Messi, Suárez y Neymar crearon uno de los mejores tríos de ataque en la historia del fútbol profesional. Sus estadísticas en el Barcelona fueron brutales y quedaron marcados a fuego en el fútbol europeo. Atentos a sus números... . ⚽ 110 partidos juntos. ⌛ 8.896 minutos compartiendo campo de juego... �� 228 goles. �� 1 gol cada 39 minutos. �� 10 títulos: 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubs, 2 ligas, 3 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. . ¿Se podrán reencontrar en el futuro cercano?

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Jun 2, 2020 at 11:38am PDT