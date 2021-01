Desde España, el Chacho Coudet podría facilitarle un refuerzo a Boca

Su buen desempeño en Racing llevó a Eduardo Coudet a dirigir la Copa Libertadores con el Internacional de Porto Alegre.

Allí, el Chacho consiguió una serie de resultados que lo pusieron en la órbita del Celta de Vigo, equipo en el que supo destacarse como futbolista.

Luego de abandonar el fútbol brasilero, el entrenador puso en marcha su primera experiencia europea en este puesto.

Los buenos resultados obtenidos en las primeras fechas sacaron al equipo gallego del fondo y lo ubicaron en la mitad de tabla.

Mientras se habla de posibles fichajes para reforzar el mediocampo, el ídolo de Rosario Central habló en conferencia de prensa y puso felices a los hinchas de Boca.

Es que Lucas Olaza, futbolista que se encuentra a préstamo en la institución proveniente del Xeneize, podría tener las horas contadas en el fútbol español.

El Celta se encuentra obligado a comprar al lateral siempre y cuando este alcance los 20 partidos disputados en La Liga. Hoy tiene 17 y los Celtistas no parecen dispuestos a desembolsar 4 millones de euros.

Coudet sobre si el @RCCelta corta a Lucas Olaza: "no te puedo decir que no estoy informado de que hay una situación particular dentro de su contrato. Es una situación diferente pero no soy yo quién te puede informar 100% de esto" — Mundo Celeste (@MCeleste1923) January 23, 2021

Además, esto liberaría una plaza de extracomunitario y ayudaría a aminorar la gran carga salarial que ostenta el equipo.

"Hay una situación particular con Lucas dentro de su contrato. Es una situación diferente, pero no soy yo quien puede informar de esto. Estoy al tanto de la situación, he hablado con Lucas, pero no es algo que yo pueda solucionar. Es un tema que tienen que solucionar las partes, no están solo Celta y Lucas, está también Boca", contó el Chacho. ¿Qué pasará?

Según informa @pizarraceltista, #Olaza no está en los planes de 2021 en el @RCCelta, desestimaron pagar su pase (4M€) y deberá regresar a #Boca. Aarón Martín fue contratado como su reemplazo en el club de Vigo. pic.twitter.com/m37o8AKfC1 — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) January 23, 2021

Lee También