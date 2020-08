Deulofeu, el ex-Barcelona que odia a Koeman: "No fui feliz con él"

Esta mañana, el Fútbol Club Barcelona presentó a Ronald Koeman como su nuevo entrenador.

El holandés, ídolo del club, será el encargado de tomar las riendas del equipo tras la vergonzosa derrota ante el Bayern Múnich.

Luego de la salida de Quique Setién, la dirigencia optó por un hombre con espalda que pueda hacer las reformas necesarias para reacondicionar la plantilla.

Si bien su llegada parece haber caído bien en la ciudad condal, desde Inglaterra no parecen estar muy contentos.

Gerard Deulofeu, exjugador blaugrana, dialogó con El Transistor y tuvo unas duras palabras para su extécnico.

“Yo de Koeman te puedo hablar de mi experiencia personal, y tengo muy poca cosa de decirte. A mí no me aportó absolutamente nada. No fuí feliz, pedí salir y a los seis meses me fui al Milán", lanzó.

“No tengo nada que decir de Koeman, no me aportó nada en el Everton, estuve seis meses con él y acabé esa temporada en el Milan cedido. No tengo mucho que decir de él, ya veremos cómo le irán las cosas en Can Barça. La relación fue sólo profesional, como sucede cuando no juegas". — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) August 19, 2020

También fue sincero a la hora de hablar del equipo que lo vio nacer: "La verdad es que el Barça hoy por hoy no me da pena alguna, de hecho, ahora mismo me da igual". ¡Picante!

