Deulofeu, el ex Barcelona que se sumó para pegarle a la directiva

Gerard Deulofeu integra la larga lista de canteranos de La Masía que se ha ido del Barcelona por la puerta de atrás y sin ser tenido en cuenta en el primer equipo. Y sí, como la mayoría, cuando se marchó, tuvo minutos y la rompió.

Este martes, tras conocerse la decisión de Lionel Messi de irse del club azulgrana, el español volvió a aparecer en las redes sociales.

Lo que veníamos hablando.. Y ahora qué? Quién arregla esto? ��‍♂️ — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) August 25, 2020

"Lo que veníamos hablando.. ¿Y ahora qué? ¿Quién arregla esto?", escribió el atacante del Watford.

El español, que compartió equipo con el atacante argentino en sus inicios, siempre fue muy crítico de la actual directivo y de sus manejos.

"¿El Barça? La verdad es que no me da pena, de hecho, ahora mismo me da completamente igual. Lleva años sin tener paciencia con la cantera. Si les das tiempo, aprenden el estilo de juego del primer equipo. Jugadores hay, muchos hemos salido de ahí, pero no hay paciencia. Ahora habrá ambios, pero llevan años de retraso", dijo hace apenas unos días sobre el 8-2 contra Bayern.

Parece que Deulofeu entendió más a Messi que la directiva de Bartomeu.

Lee También