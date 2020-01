La buena relación que hay entre algunos jugadores de PSG es increíble. Se ve día a día en las redes sociales.

Hace poco tiempo, Mauro Icardi había compartido fotos junto a Keylor Navas. El argentino y el costarricense se habían ido a recorrer París en bicicleta.

Esto generó celos en Ángel Di María y Leandro Paredes que le terminaron comentando las fotos. Los compatriotas del 9 se sintieron ninguneados porque nadie les avisó.

Pero el ex-Inter tomó venganza. Ayer el Fideo y el ex-Boca compartieron una imagen de una cena que fueron juntos y Mauro los trolleó.

El 9 no dejó pasar la oportunidad para echarle en cara esto a sus compañeros y les comentó en la publicación: "A mi no me gusta ir a cenar fuera.. a vos @keylornavas1 ??? Gracias por la invitación. Ya estamos 1 a 1".

Claramente estaría genial compartir un grupo con ellos.

