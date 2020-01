Con la intención de contar con una plantilla descansada, Thomas Tuchel, el pasado jueves, decidió darle día libre a sus jugadores para que recarguen energía de cara al cotejo del próximo domingo ante Copa de Francia.

Optando por continuar forjando amistades con sus colegas del plantel, Mauro Icardi salió a pasear por París con nada más ni nada menos que Keylor Navas.

Documentando algunos de los momentos vividos junto al ex Real Madrid, el artillero del club de la Ligue 1 subió las postales a su cuenta de Instagram y escribió: "Paseo en el día libre".

�� Algo nos dice que Di María y Paredes se pusieron un poco celosos por la decisión de Icardi de aprovechar su día libre con Keylor Navas �� pic.twitter.com/xAxeNyXVbQ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 17, 2020

Despertando los celos de sus compatriotas, el primero en dejar en claro su "disgusto" fue Leandro Paredes. El ex Boca, lamentándose por no haber sido invitado, indicó: "Igual a mi no me gusta andar en moto".

Sumándose a las palabras del mediocampista, Ángel Di María, desolado por la situación y olvido de su compañero de ataque, escribió: "Gracias por invitar".

Justificándose, el goleador del París Saint-Germain se justificó poniendo sobre la mesa los principales gustos del Fideo y Leo. "Ustedes son mas de autos.. rickys!!!", aseguró Mauro.

+ La publicación original:

