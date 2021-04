Simeone sobre la Superliga Europea: "Algo va a cambiar, seguro"

Siguen las repercusiones por la fallida creación de la Superliga Europea. Ahora fue Diego Pablo Simeone, director técnico del Atlético Madrid, quien en conferencia de prensa antes de enfrentar al Huesca por LaLiga se refirió a todo lo que se vivió en las últimas horas, viendo cómo su club pasó de ser socio fundador a bajarse por la presión de la gente.

"Veíamos dudas sobre esta situación y lo que posteriormente sucedió, anoche, cuando los clubes empezaron a salirse de la Superliga. Un poco en comunión con lo que contaba después del ultimo partido, entendí que el club iba a decidir lo que mejor para el club. Es una buena mirada hacia nuestra gente y a la familia atlética, empleados, jugadores, presidente", comenzó diciendo.

Luego, siguió: "Entienda lo que comenté antes. Fui claro, concreto y auténtico. No hay nada que esconder. Fui uno de los primeros en ser consultados después del partido y dije que confiaba absolutamente en el club porque iba a decir lo mejor para el club. Entendemos que esta situación es buena para todos".

Sobre su postura personal de cara a dicho torneo, dejó en claro: "Me conocen hace tiempo, no me gusta a demagogia y aprovechar situaciones para fortalecerse a partir de algo. Lo que pienso yo se lo digo a la gente con la que tengo que hablar. No me gusta expresarme acá tratando de gustar más o menos a los que me escuchen".

Y cerró: "Ante movimientos sísmicos como éste, No tengo ninguna duda. Para mejor, no lo malinterpreten. Cuando hay movimientos, las partes se tendrán que acercar y encontrar lo que todos quieren o querían antes. Lo que ustedes crean justo. Todos pertenecemos al fútbol. Antes de se futbolistas y entrenadores, somos hinchas".

+Más de Simeone:

- Sobre la Superliga como distracción para lo que viene: "No lo creo. El Huesca, con Pacheta, lo está haciendo muy bien, compite de forma brillante. En todos los partidos ha tenido un estilo muy definido, muy bien transmitido por su entrenador y está respondiendo bien. Partidos competidos, con opciones de ganar en todos, han salido de una situación complicada y van a seguir así. Un rival duro".

- Las bajas para el partido: "En principio Luis Suárez no estará para este partido. Está recuperándose muy bien y no sabemos si estará en Bilbao (domingo). João está haciendo un esfuerzo enorme para estar mañana y veremos si puede estar. Trabajó aparte para tener una carga mayor que el resto, que jugaron el domingo. En consecuencia de cómo haya salido el entrenamiento, estará a disposición o no".

- El favorito a ganar LaLiga: "Siempre pienso que la importancia viene cuando falten cinco jornadas, ahí se decide todo Aun estamos a siete, estamos cuatro equipos en una situación apretada; el Sevilla está muy bien, el Madrid está compitiendo, el otro día sin muchos futbolistas, y el Barça acaba de ganar la Copa. Está lindo, que gane quien se lo merezca".

Lee También