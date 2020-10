Nosotros no tenemos dudas: "Duván Zapata es un jugador muy infravalorado"

El pasado martes, Duván Zapata fue la figura absoluta del Atalanta de Bergamo en el empate 2-2 contra el Ajax de Holanda, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League, luego de que anotara los dos goles para que su equipo se llevara al menos un punto.

Tras esta actuación espectacular del delantero colombiano, nuevamente se puso en discusión de si está para jugar en un equipo mucho más grande de Europa y llevar su excelente producción de goles y asistencias a uno de los clubes principales de las 5 mejores ligas de Europa.

Mucho se habló en el mercado pasado de una posible transferencia a Juventus, también se habló del Atlético de Madrid, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo y se quedó en Atalanta para seguir buscando hacer crecer este humilde club italiano.

Ante esto, el portal Calciomercato, habló con el representante del jugador de la Selección Colombia, Fernando Villarreal, y aseguró que no le parece sorpresa que Duván tenga actuaciones de este calibre, lo que sí lo ha desconcertado es que no se le tenga en cuenta como uno de los mejores delanteros de Europa.

Duván Zapata consigue el octavo doblete de un colombiano en Champions League:



2️⃣ Jackson Martínez

2️⃣ Falcao

2️⃣ Felipe Pardo

1️⃣ Adrián Ramos

1️⃣ DUVÁN ZAPATA



(El único triplete lo ha marcado Faustino Asprilla). pic.twitter.com/cPz5Q0PSXd — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 27, 2020

“Jugó muy bien, marcó dos goles que definen bien el tipo de delantero que es. Potente, técnico e inteligente en la ocupación de espacios. Un gran comienzo, pero no me parece una sorpresa. En las dos temporadas anteriores ha marcado alrededor de 50 goles en 80 partidos", dijo Villarreal.



Luego, agregó: “Que todavía no se le considera uno de los mejores delanteros de Europa. He visto equipos gastar mucho dinero en jugadores con un rendimiento que no es mejor que el de Duvan, que siempre trabaja para el equipo. Desde que jugó en el Atalanta, donde está muy contento, además de goles también ha conseguido 21 asistencias. Sabe sacrificarse por sus compañeros y crearles un espacio”.

IMPARABLE DUVÁN ��



Tras dos fechas disputadas de la Champions League, Duván Zapata lidera la tabla de goleadores con 3 anotaciones.



ORGULLO COLOMBIANO ����⚫️�� pic.twitter.com/NEdkW2YMXX — Atalanta COL ���� (@AtalantaCol) October 28, 2020

“Sí, ha habido varios en la Serie A, en la Premier League, en la Liga… Las negociaciones, sin embargo, nunca se materializaron. Creo que Zapata está muy infravalorado, considerando todo lo que hace en el campo. Siendo su representante y analizando su desempeño, me pareció extraño que no hubieran llegado al club ofertas importantes".

