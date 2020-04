Dybala: "Le dije a Cristiano que en Argentina un poco lo odiamos"

Es la eterna pelea que tiene el mundo del fútbol en la actualidad. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo son constantemente puestos uno frente al otro para compararlos, elogiarlos o criticarlos y elegir a uno como el mejor de todos. A tal punto llegó esto, que mismo los argentinos miran de reojo al delantero de la Juventus, mientras que los portugueses disparan siempre contra el del Barcelona buscando defender a su compatriota. De más está decir que eso no sirve de nada. Que lo importante es disfrutar a ambos, dos monstruos que nos regala este deporte. Pero muchos no lo entienden.

Quien se metió en el barro sin problemas hablando de este tema fue Paulo Dybala, quien hace rato es compañero de CR7 en el conjunto de Turín. En diálogo con AFA Play, mediante una entrevista que de gran manera llevó adelante Juan Pablo Varsky, el cordobés primero que nada reveló sus primeras sensaciones al conocer al astro que venía del Real Madrid, y confesó como todos los prejuicios que podía tener sobre él se fueron rompiendo a medida que pasaron los días, lo fue conociendo más personalmente, hasta hacerse buenos amigos.

"A nivel personal, me sorprendió para bien porque no lo conocía. Incluso en la Champions anterior habíamos quedado afuera contra Real Madrid y había habido muchos cruces. Pero después nos encontramos con otra cosa. Es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y afuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar, para escuchar. Eso me sorprendió, siendo una figura importante no siempre son así. Lo ves como un tipo agrandado, canchero...", contó el '10' de la Vecchia Signora para luego sacar a la luz una charla que tuvieron.

Vivir el #coronavirus en primera persona, la reducción de los salarios en Juventus, la selección, Messi y mucho más. A las 7 PM ����, una charla imperdible con @PauDybala_JR . La van a disfrutar. Sólo por @afaplay_ok. Se descargan la aplicación en el celular y listo. Los espero. pic.twitter.com/CUKssUrulu — VarskySports (@VarskySports) March 31, 2020

"Una vez me senté a hablar con él, estábamos viajando. Le dije: 'Mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos, por tu figura, por tu forma de ser, de caminar, la verdad que a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa'. Él se reía porque decía: 'Yo sé que es así, pero sé como soy, estoy acostumbrado a que me critiquen por eso'", contó la 'Joya' para hacer llorar de la risa al entrevistador. Luego, más serio, contó cómo lleva el día a día luego de haber dado positivo en el test de coronavirus tanto él como su pareja, la cantante Oriana Sabatini.

Sobre eso, comentó: "Me siento bien. Ahora estoy mucho mejor. Estos días no tuvimos ningún síntoma, tanto Oriana como yo. Yo tuve síntomas más fuertes, me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Los test que nos hizo el club dieron positivos y ahí empezamos a tener más síntomas como la tos, sentíamos el cuerpo cansado y teníamos mucho frío. Pero no nos desesperamos, estábamos tranquilos porque los doctores nos dijeron que íbamos a estar bien". ¡Recuperate pronto, crack!

Lee También