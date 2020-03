Edson Álvarez resolvió el problema migratorio que le impedía estar junto a su esposa e hija

Edson Álvarez ya se encuentra en compañía de su pareja y de su hija en Holanda, luego de que debieran salir del país en diciembre del año pasado, lo cual ha sido muy difícil para el central mexicano estar lejos de sus seres queridos y en una liga nueva como la de ese país.

A través de sus historias de Instagram, el mediocampista del Ajax mostró algunas imágenes en donde se apreciaba en compañía de su esposa e hija paseando por las calles de Ámsterdam.

“La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura”, declaró Álvarez para el diario De Telegraaf el pasado15 de febrero.

Edson no podía estar con su familia debido a que las leyes holandesas estipulan que las personas solo pueden vivir en unión libre si ambas sobrepasan los 21 años de edad. Y en este caso, su esposa Sofía Toache tiene apenas 20 años.

Desde el 5 de diciembre de 2019, fecha en la que debieron salir de Holanda tanto Sofía como Valentina, el central del Ajax se dedicó a buscar el permiso de residencia ante el Servicio de Inmigración y Naturalización para que pudieran estar juntos nuevamente.

