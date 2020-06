El Mono Burgos se va de Atlético Madrid: "Iniciaré mis pasos como primer DT"

Toda decisión que se toma en la vida es para crecer, para afrontar un desafío del cual no conocemos su final. No se sabe si mejorará nuestra vida, si la llenará de problemas, pero ahí está el sentido de vivir, de enfrentarse a la zona de confort. Hoy, después de muchos años, la rompió Germán Burgos, el ayudante de Diego Simeone.

El histórico arquero de River decidió contarle a todos los hinchas de Atlético Madrid que, al final de la temporada, dejará el club. ¿Por qué? Porque buscará su primera aventura como principal entrenador."Al final de esta temporada iniciaré mis pasos como primer entrenador. Creo que con más de 10 años de experiencia en primera división creo que estoy capacitado para dirigir los destinos de un equipo", anunció en un comunicado.

En el mismo, que publicó el Colchonero en sus redes sociales, se lo puede notar al Mono emocionado. Hasta contó algunas anécdotas de todo su viaje en el club. "Esto es un hasta luego, no es un adiós. El futuro y el fútbol dirá si nos volveremos a ver. Sigan luchando, persigan sus sueños. La sociedad entera no estábamos viviendo épocas agradables, el no poder darte un abrazo, festejar un gol, pero sigan luchando, entreguen su corazón. Con todo mi cariño y amor, nos vemos...", cerró.

Atléticos, Germán Burgos quiere contarnos algo pic.twitter.com/YJShyPZHm9 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 3, 2020

Estuvo siempre junto al Cholo. Lo acompañó en este largo viaje con el Aleti. Ahora tendrá una hermosa oportunidad en su vida para poder plasmar todo su espírutu y conocimientos. No se sabe qué equipo dirigirá, tampoco si ya tiene todo arreglado con alguno, pero imaginamos que será algo de primer nivel.

¡Muchísima suerte, Mono!

