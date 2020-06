El día que Carlos Rivera rechazó una invitación del presidente del Real Madrid

El éxito de Carlos Rivera ha rebasado fronteras y actualmente es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos por el mundo, es por ello que se le han abierto muchas puertas en todos los ámbitos, incuso en el deportivo.

Y es que hace ya algunos años, el intérprete de 'Recuérdame', confesó en una charla para el programa de ESPN, 'Simplemente futbol', que en uno de sus viajes de trabajo a España, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo invitó a un partido en el Santiago Bernabéu, sin embargo por su apretada agenda no pudo asistir.

Carlos Rivera es un apasionado del futbol. (Getty Images)

"Florentino Pérez me invitó al palco presidencial, al Real Madrid, y nunca fui, porque no podía, yo trabajaba de martes a domingo, entonces era imposible ir a alguno de los partidos, nunca me tocó que jugaran en lunes. Te da muchas posibilidades en todos los sentidos la música", recordó entre risas.

Asimismo, el compositor de 34 años dejó claro que es un apasionado del futbol, deporte del que se alejó un poco en su niñez al darse cuenta de que su talento estaba en su voz y no en sus pies, pero más tarde retomó su pasión, pues su carrera y la misma vida lo fue acercando de nuevo a la pelota.

"A mí no es que no me guste, lo que pasó es que cuando era muy niño era yo tan mal jugador, que yo decía 'no me gusta porque soy malo' y dejé de aficionarme al futbol", reveló Carlos Rivera, quien aseguró tener una muy buena amistad con Giovani dos Santos y otros seleccionados.

¿A qué equipo le va Carlos Rivera?

Y aunque el también actor confesó que no es de inclinarse por un solo equipo, son los Tuzos del Pachuca de la Liga MX el equipo al que apoya, pues luego de ser el intérprete de su himno oficial le tomó cariño al conjunto hidalguense.

"Digamos que tendría que decir que simpatizo por el Pachuca, porque si no Jesús Martínez, el dueño del equipo, me va a matar", bromeó primero el mexicano, "pero sí, porque además sí le entré a aficionarme a ese equipo, antes no tenía un equipo como tal, soy más de una Selección, no me voy por uno solo, la verdad", sentenció.

