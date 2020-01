El emotivo mensaje de Sergi Roberto para despedir a su madre

María Rosa, madre del futbolista de Barcelona Sergi Roberto, falleció el pasado 28 de diciembre producto de una enfermedad degenerativa neuromuscular que sufría desde hace ya mucho tiempo.

Tres días después del sepelio en Reus, el jugador publicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram. Un mensaje que ha acompañado con una foto suya de pequeño con su mamá.

"Pude decirte todo lo que necesitaba decirte, así que ahora solo me queda decirte que te prometo que no dejaré nunca de luchar como tu nos has enseñado hasta el último momento. Me has dado una lección de vida siendo siempre positiva y alegre incluso en los momentos más difíciles", comenzó escribiendo.

Y agregó: "Hasta el último momento has estado con una sonrisa en la cara y siempre te has preocupado por todos. Te prometo que haré que te sientas orgullosa del hijo y de la familia que tienes".

Para concluir Sergi Roberto escribió: "Hemos disfrutado muchísimo contigo y sé que siempre estarás a nuestro lado. Eres la mejor madre del mundo. Te quiero mucho".

Tras la publicación del mensaje, el mediocampista no solo recibió palabras de aliento de la gran mayoría de sus compañeros en Barcelona, sino también de jugadores de otros equipos.

