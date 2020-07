El goleador siempre está: Suárez apareció con un cabezazo letal y puso el tercero para el Barcelona

Este domingo, en el marco del cierre de la Liga Española, Alavés y Barcelona se dieron el lujo de abrir la última jornada de la competencia en cuestión. Pese a tener a su campeón definido, el torneo en cuestión presentó su correspondiente punto final sobre el cierre de la presente semana.

+ El gol de Suárez:

Pese a que no llegaba de la mejor manera al compromiso en cuestión, el conjunto Culé no tardó en demostrar que la calidad de sus jugadores no puede ser puesta nunca en duda. En los primeros 45 minutos, los comandados técnicamente por Quique Setién se lucieron y marcaron tres goles de forma lujosa y colectiva.

Ya con el 2 a 0 en el marcador y a falta de unos pocos instantes para el cierre de la primera etapa, la visita extendió aún más la diferencia gracias al gol de Luis Suárez, quien dejó en claro que siempre se encuentra presente para aportar su grano de arena en favor del elenco Blaugrana.

Corriendo el minuto 44, Lionel Messi sacó a relucir toda su magia y, midiendo a la perfección los tiempos de la jugada, asistió a Jordi Alba con un pase sobre la última línea del dueño de casa. El defensor, continuando con la jugada, le cedió el tanto al goleador charrúa.

Recibiendo el esférico sobre el corazón del área, Lucho, mediante un cabezazo letal que forzó una respuesta y esfuerzo en vano por parte del arquero Roberto Jiménez, estampó el tercer gol del compromiso en favor del subcampeón de la Liga Española.

